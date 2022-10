Aan de Krabbenbosweg in Hengelo is zondag aan het einde van de middag een man in zijn buik gestoken. Ambulancepersoneel was ter plaatse om hem te helpen en heeft hem meegenomen naar het ziekenhuis.

Wat er precies is gebeurd is vooralsnog onduidelijk, maar de man werd gestoken terwijl hij buiten op een stoel zat. Politie is aanwezig en heeft het gebied afgezet. Ook horen ze getuigen van het incident. Volg Hengelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo