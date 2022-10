Hengelo baalt van de enorme achterstanden die de gemeente heeft bij het regelen van invalidenparkeerplaatsen. Mensen moeten soms een half jaar wachten voordat het rond is. De gemeente gaat nu externe krachten inhuren.

De Wet van Murphy is van toepassing op de afdeling die gaat over het regelen van invalidenparkeerplaatsen, zegt wethouder Hanneke Steen. Ze noemt het 'balen' dat de vertraging voor burgers zo ver is opgelopen, vooral vanwege ziekte van betrokken ambtenaren. Maar als het goed is, wordt de achterstand ook weer ingelopen. Daarvoor doet de gemeente een beroep op medewerkers van buiten.

Vincent Mulder van de SP vroeg recent opnieuw aandacht voor de vertraging. "Het duurt soms maanden voordat er iets gebeurt. De cliëntenraad kent tientallen gevallen van mensen die moeten wachten." Wethouder Steen geeft Mulder gelijk maar nuanceerde ook: "Bij een aanvraag krijg je niet altijd meteen een plaats toegewezen. Daar is onderzoek voor nodig. Maar we trekken er hard aan om de achterstanden in te lopen."