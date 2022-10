Voor de tweede keer in een week tijd is de brandweer uitgerukt voor een lekkage van een gevaarlijke stof op bedrijventerrein Oosterveld in Hengelo.

Wat er precies lekte, is nog niet duidelijk. Naast een silo die vastzit aan het bedrijf, lag een plas met rode vloeistof van ongeveer vijf vierkante meter. Een week geleden rukte de brandweer uit naar hetzelfde bedrijf. Toen kwam er stikstof vrij uit de silo.