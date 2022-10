Een fietser is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding aan de Hampshire in Thiemsland. Meerdere hulpdiensten rukten uit om het slachtoffer te helpen.

Wat er precies is gebeurd is nog niet bekend. Het slachtoffer lag naast de fiets. Met hoge spoed is de fietser naar het ziekenhuis gebracht. Wat precies de verwondingen zijn is niet bekend. Het ongeluk gebeurde op het fietspad tussen de vijver en de flats.