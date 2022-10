De politie heeft donderdagavond bij een controle in drie woningen en een loods in Hengelo ruim vierhonderd kilo professioneel vuurwerk aangetroffen. Ook lag er een lading aan illegaal tabak, ter waarde van 80.000 euro.

Twee mannen uit Hengelo werden aangehouden. De verdachten zijn 22 en achttien jaar oud. Zij zitten op dit moment vast in het arrestantencomplex in Borne en zullen worden gehoord.

De politie greep in na tips over de opslag. Ze wijst erop dat het opslaan van grote hoeveelheden vuurwerk in woningen of garages levensgevaarlijk is, vanwege het brand- en ontploffingsgevaar. Vorig jaar hield de politie voorafgaand aan Oud en Nieuw al diverse acties, waarbij loodsen en garageboxen werden gecontroleerd.