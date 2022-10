Hengelo ziet geen enkele reden om de procedure rond de verhuizing van de tiny houses naar Hengelo Zuid over te doen. Dat een van de huisjeseigenaren ambtenaar is bij de gemeente heeft daar namelijk geen enkele rol in gespeeld.

De kleine tijdelijke woningen op het Brouwerijterrein moeten daar weg vanwege woningbouw. Hengelo heeft de omgeving van de Magnoliastraat en Seringenstraat in Hengelo Zuid aangewezen als nieuwe locatie. Omwonenden verzetten zich daartegen. Raadsfractie Hengelose Burgers vroeg zelfs de verhuizing vanwege 'oneerlijkheden' per direct stop te zetten. Die oneerlijkheden zouden zijn ontstaan doordat een van de huisjeseigenaren een dubbele pet zou hebben gedragen, omdat hij ambtenaar bij de gemeente Hengelo is. Hij zou daardoor een informatievoorsprong en een betere onderhandelingspositie hebben gehad. Daar is volgens B en W geen sprake van. De man heeft als milieuambtenaar geen enkele rol gespeeld in de procedure. Hij zou een keer een mail hebben verzonden via het account van zijn werk, maar daar stond geen enkele inhoudelijke informatie in. Bovendien is het ontwerp voor de nieuwe plek van de tiny houses door inbreng van de omwonenden 'aanzienlijk' aangepast, stelt het college. Daar komt bij dat de Magnoliastraat op dit moment de enige goede locatie is voor de kleine woningen, die tien jaar kunnen blijven staan. Alleen al omdat de overige twee andere mogelijkheden aan de Steenrietweg, bij de volkstuinen en op de hoek met de Pruisische Veldweg, op korte termijn niet beschikbaar zijn. Volg Hengelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo