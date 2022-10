De politie heeft vrijdagavond een hennepkwekerij aan het Twekkelerplein in Hengelo ontmanteld. Een 61-jarige man is hierbij aangehouden.

Het gaat om een wietkwekerij met 300 planten in een woning in een appartementencomplex. Naast de politie was ook de brandweer aanwezig bij de flat.

Een 61-jarige man is geboeid afgevoerd door de politie. Of het om de bewoner van de flatwoning gaat, is niet bekend.