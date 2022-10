Het zal je maar gebeuren. Speel je mee in de Postcode Loterij en ineens staat Gaston in je straat met een stapel gouden enveloppen. Het overkwam veertien bewoners van de Oude Postweg in Hengelo.

Het was een grote verrassing voor de deelnemers van de Postcode Loterij met postcode 7557DE (Oude Postweg) in Hengelo. Ze wisten namelijk van niks. Op hun postcode is de SuperPostcodePrijs van 1 miljoen euro gevallen. Gaston Starreveld verraste de gelukkige winnaars afgelopen maandag met de cheques. De veertien deelnemers winnen 52.631 euro (één lot) of 105.263 euro (twee loten).

Vincent en Karin spelen mee met twee loten en winnen 105.263 euro: "Wat geweldig! We willen het huis binnen opknappen dus dit komt heel goed uit. En we kunnen nu zonnepanelen kopen!" Theo en dochter Jacqueline nemen een cheque van 52.631 euro in ontvangst. Theo reageert: "We zijn hier erg blij mee. Ik zet het eerst op de bank en ga dan rustig nadenken wat ik ermee ga doen. Bedankt!"

Op de vraag wat Ria met het geld gaat doen reageert ze: "Nu kan ik eindelijk een grote boom in de tuin laten omhakken." Waarop een andere buurman snel reageert: "Dan wil ik het brandhout wel!" Sandra en Gideon weten wel raad met hun prijs: "We gaan het huis verbouwen en willen dan een mooie kookeiland in de keuken als 'fijnste plek' in het huis."

Uitreiking op tv

Natuurlijk is het uitdelen van de cheques gefilmd. Overal waar Gaston komt, gaat een camera mee. Je ziet de uitreiking in Hengelo op zondag 30 oktober in Eén tegen 50 bij RTL 4. Dit programma begint om 20.00 uur.