De AKO-boekhandel in het station van Hengelo is gesloten. Over het waarom houdt exploitant Audax zich op de vlakte.

Treinreizigers die een krantje kopen of langskomen voor sigaretten of ansichtkaarten staan sinds kort voor een dichte deur. De AKO is dicht en gaat ook niet meer open. Het contract met de NS is ten einde, meldt een woordvoerder van Audax, de uitgever die over heel Nederland vestigingen van de AKO heeft.

Geen uitspraken

"Het is een besluit van onszelf", zegt de woordvoerder. "Met de NS hebben we de afspraak gemaakt dat we verder geen uitspraken doen over deze sluiting." Naast de AKO zit de ticket- en servicebalie van de NS, die eerder dit jaar werd opgeheven.

De AKO zit nog met twee vestigingen in Enschede (het station en De Klanderij) en met een boekhandel in ziekenhuis ZGT Almelo.