Op zeven locaties in Hengelo worden verkeerslichten vervangen. Er komen 'intelligente' installaties en fietsers krijgen wachttijdvoorspellers.

Het gaat vooral om kruisingen met de Oldenzaalsestraat, waar tot en met 2 december op verschillende plekken wordt gewerkt. Met de kruising Oldenzaalsestraat-Hasselerbaan is al begonnen, dat werk duurt tot 4 november.

Beethovenlaan

Van 24 oktober tot en met 11 november is Oldenzaalsestraat - Castorweg - Josef Haydnlaan aan de beurt. Daarna volgen de kruisingen met de Beethovenlaan en Sloetsweg (7 tot en met 25 november) en de Oldenzaalsestraat-Oude Molenweg (14 november tot 2 december).

In de eerste twee weken is de hinder beperkt, in de laatste week worden de verkeerslichten uitgeschakeld en zijn er verkeersregelaars.