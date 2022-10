De gemeente wil de eerste verdieping en een vleugel in het voormalige stadskantoor aan de Hazenweg ombouwen tot 75 appartementen voor statushouders die daar tijdelijk kunnen wonen.

Daarvoor heeft het Rijk een subsidie beschikbaar gesteld van bijna acht ton. Dat is naast de 450 slaapplaatsen die beschikbaar zijn of komen voor ontheemde Oekraïners, in de andere twee vleugels en de verdiepingen twee tot en met zeven.

De eerste woning moet 31 december dit jaar klaar zijn, de laatste woning volgend jaar op die datum. De woningen zijn maximaal tien jaar voor de doelgroep beschikbaar. De gemeente bekijkt nog of woningcorporatie Welbions een rol kan spelen in het beheer en toewijzing van woningen aan statushouders. Zo houdt Welbions het totaaloverzicht van plaatsing van statushouders in de stad. De corporatie let ook op de doorstroming naar reguliere huurwoningen.

Eigenaar Kees Koolen wil op termijn van een Work Study Stay Tower (WSS Tower) vestigen in het gebouw, een bruisende hotspot voor internationaal talent. Dat er nu alvast 75 appartementen geschikt worden gemaakt past volgens het college 'in een bredere ontwikkeling.'