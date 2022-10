In het havengebied van Hengelo is vrijdag een groot vat met gevaarlijke stoffen gedumpt. Het vat is vrijdagmiddag afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf.

Vrijdagochtend werd de brandweer al opgeroepen naar de Havenkade en na onderzoek bleek dat het vat gevaarlijke stoffen bevatte. Vervolgens is de omgeving afgezet vanwege de mogelijke gevaren. Het vat, dat een inhoud had van 200 liter, is vrijdagmiddag afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de samenstelling van de stoffen in het vat.