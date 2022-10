De rechtbank in Almelo heeft de 22-jarige V. V. uit Hengelo vrijgesproken van de verdenking dat hij vorig jaar twee jonge vrouwen tijdens een autorit vanuit Duitsland van hun vrijheid beroofde. V.'s evenoude plaatsgenoot E. Ç. werd veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur omdat hij de vrouwen sloeg en een telefoon stal.

De bizarre autorit begint als de twee vrouwen op 10 oktober 2021 bij een Duitse discotheek in de auto van V. en zijn maat Ç. stappen. De twee moeten naar Enschede en de twee Hengeloërs bieden hen een lift aan. Onderweg gaat het al snel mis, er wordt over en weer geschreeuwd, gescholden en zelfs gespuugd. Het gaat zover dat de twee vrouwen uit de auto willen.

V. stopt tot twee keer toe op de vluchtstrook van de snelweg, maar de vrouwen zien het niet zitten om midden in de nacht langs de snelweg achtergelaten te worden. Vervolgens wordt een van de vrouwen op de Voortsweg in Enschede achtergelaten en wordt de tweede op de Strootsweg uit de auto gezet. Bij de politie vertellen ze dat ze mishandeld zijn door Ç., die een van hen ook onzedelijk betast zou hebben. Ook zijn hun telefoons weg.

Stomdronken

Twee weken geleden gaven V. en Ç. aan dat de twee tijdens de rit stomdronken probeerden aan de handrem te trekken en ontzettend vervelend waren. Zo vervelend dat bijrijder Ç. op de achterbank moest gaan zitten om hen in bedwang te houden.

officier van justitie Leusink eiste tijdens de zitting tegen V. een werkstraf van 180 uur en tegen Ç. een werkstraf van 240 uur. De rechtbank stelt in haar vonnis vast dat de twee niet aan de situatie konden onttrekken, maar vindt het geen vrijheidsberoving. De rechtbank snapt dat het gedrag van de vrouwen tot ergernis heeft geleid bij Ç., maar dat rechtvaardigt niet dat hij hen beide sloeg en de telefoon van een van hen wegnam.

Het is nog niet bekend of het Openbaar Ministerie in beroep gaat tegen het vonnis.