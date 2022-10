Hengelo is in één klap een multimiljonair rijker. Hij of zij won namelijk in een klap iets meer dan 5 miljoen euro bij de trekking van de Staatsloterij van 10 oktober. Ook in Dronten (Flevoland) konden de slingers om dezelfde reden worden opgehangen.

Beide spelers hadden een vijfde deel van het winnende staatslot gekocht, waarop de Jackpot van 25,7 miljoen euro viel. Twee andere spelers - uit Nuenen en Ede - delen ook in de feestvreugde. Een vijfde deellot werd niet verkocht. Een winnaar in Maassluis won 1 miljoen euro met een online lot. Voor de trekking van 10 november staat de Jackpot van de Staatsloterij op 12,6 miljoen euro.