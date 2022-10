Een trein is maandagochtend stil komen te staan op het spoor tussen Delden en Hengelo. De reizigers in de stoptrein staan al bijna een uur vast. Het is onduidelijk hoeveel mensen er in het treinstel zitten.

De trein kwam rond de klok van 09.20 uur stil te staan, net voor station Delden. Het gaat om een toestel van Keolis Blauwnet. Hierdoor rijden er al zeker een uur geen treinen tussen Delden en Hengelo. De NS verwacht dat er zeker tot 12.00 uur geen treinen rijden op het traject. Volg Hengelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo