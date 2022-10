Op de Haaksbergerstraat (N739) tussen Beckum en Hengelo heeft zondagavond een ernstig verkeersongeval plaatsgevonden. Meerdere inzittenden van een auto raakten daarbij gewond, van wie twee ernstig. Vier ambulances kwamen ter plaatse, net als twee traumahelikopters.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, maar een auto reed bij een eenzijdig ongeval tegen een boom. Meerdere inzittenden raakten gewond, waarvan twee ernstig. Twee traumahelikopters kwamen ter plaatse, een Duitse en een Nederlandse. De Nederlandse heli steeg niet veel later weer op, de Duitse vertrok ongeveer drie kwartier na aankomst. Ook de brandweer was met meerdere voertuigen aanwezig.

De Haaksbergerstraat is tussen Beckum en Hengelo nog afgesloten voor verkeer.