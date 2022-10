Het zijn de schrijnende gevallen: huishoudens die nét niet in aanmerking komen voor de landelijke energietoeslag. Hengelo trekt de portemonnee en gaat deze mensen helpen.

Het gaat om huishoudens die niet in aanmerking komen voor de landelijke energietoeslag. Ze hebben een gezinsinkomen tot maximaal 2.350 netto per maand, exclusief vakantiegeld. Als ze aan alle voorwaarden voldoen, krijgen ze eenmalig achthonderd euro en een gratis advies om hun woning energiezuiniger te maken. Ze moeten zich dan wel melden bij de gemeente. Dat kan vanaf 10 oktober. Hengelo trekt hiervoor 2,8 miljoen euro uit.

Hengeloërs met een laag inkomen krijgen al die landelijke toeslag van 1300 euro. En dan is er nog het prijsplafond waar iedereen van profiteert. Maar de Hengelose gemeenteraad vindt dat er meer nodig is en komt dus met deze regeling.

Er gelden verschillende voorwaarden: naast die 2350 euro netto per maand moet het om huishoudens gaan die een variabel energiecontract hebben in de periode juli 2022 tot en met oktober 2022, waarbij het maandelijks voorschot (voorgesteld door de energiemaatschappij) hoger is dan 15 procent van het inkomen.

De aanvraag kan via de website van de gemeente. Daar staat meer informatie over de voorwaarden. Wie er online niet uitkomt, kan het aanvraagformulier vanaf 10 oktober ophalen bij de balie van het stadhuis. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 december 2022.