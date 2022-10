De brandweer van Hengelo is uitgerukt voor een brandmelding bij een bedrijf aan de Hazenweg. Het personeel van het bedrijf staat veilig buiten.

Wat er precies in brand heeft gestaan en hoe dat heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De brandweer is het pand binnengegaan. Het lijkt erop dat het bij één van de ramen van het kantoorpand heeft gebrand.