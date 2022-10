In een flat aan de Pagininistraat in Hengelo is woensdagochtend brand in een woning uitgebroken. De brand in de flat is uitslaand, de brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Kort na het uitbreken van de brand schaalde de brandweer op naar middelbrand. Ze is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te doven. De brand woedt in een flat aan de Paganinistraat, in de wijk Klein Driene. De flatwoning lijkt door de brand onbewoonbaar. Ook de woning boven de plek van de brand is voor de vlammen beschadigd geraakt. Voor zover bekend raakte niemand bij de brand gewond.