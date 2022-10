Twee auto's zijn woensdagochtend met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Zomerweg met de afrit N347 bij Goor. Een personenauto is achterop een bestelbus gereden, de oorzaak is nog onduidelijk De bestuurster is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De betrokken auto raakte dusdanig beschadigd dat deze wordt afgesleept. De bedrijfbus kon ondanks de opgelopen schade doorrijden. Overig verkeer rondom de Zomerweg heeft tijdelijk hinder van de nasleep van het ongeluk.