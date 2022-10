Automobilisten op de A1 moesten dinsdagochtend rekening houden met extra reistijd. Ter hoogte van Hengelo waren meerdere voertuigen op elkaar gebotst. De extra reistijd van de Duitse grens richting knooppunt Buren bedroeg 50 minuten.

Bij het ongeval waren zeker drie voertuigen betrokken. Het is niet bekend of er bij de botsing iemand gewond is geraakt. Rond 8.25 uur werd de A1 weer vrijgegeven.