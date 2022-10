Het blijft voorlopig behelpen voor reizigers op het NS-station in Hengelo nu de ticket- en servicebalie is verdwenen. Wie een kaartje wil kopen of reisassistentie wil aanvragen, blijft afhankelijk van apparaten. OV-ambassadeurs vervangen de balies niet, maar de gemeente beschouwt ze juist nu als zeer waardevol.

OV-ambassadeurs houden inloopspreekuren, waarbij ze ondersteuning bieden aan ouderen die nog graag met de trein willen reizen. Ook worden er nog steeds proefreizen aangeboden, waarbij ouderen op stations uitleg krijgen over het in- en uitchecken en het overstappen naar een andere vervoerder. De gemeente noemt de OV-ambassadeurs in een brief aan de PVV Hengelo, die zich afvroeg of het de gemeente lukt om de NS op andere gedachten te brengen, voor wat betreft het opheffen van de ticket- en servicebalie. 'De NS stelt zich nog niet op het standpunt om de bemande servicepunten terug te laten komen', schrijft de gemeente. Mindervaliden De PVV vraagt ook of de gemeente verantwoordelijk kan worden voor hulp aan mindervaliden op het station. Maar Hengelo vindt dat dat een kerntaak van de NS. Volg Hengelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo