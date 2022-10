Bij een ongeluk op de Kanaalweg in Bornerbroek is vrijdagmiddag een 72-jarige man uit Zenderen om het leven gekomen. Bij het dodelijke ongeluk kwam de fietser in botsing met een bestelbus. De weg is voor politieonderzoek afgesloten.

De toedracht van het ongeluk is nog niet bekend. De politie doet onderzoek op de Kanaalweg nabij Bornerbroek. Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag rond 14.00 uur. Het gaat volgens de politie om een man van 72 uit Zenderen. Volg Hengelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo