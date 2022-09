Vijftig medewerkers van zorgorganisatie Carintreggeland hebben woensdagmiddag een e-bike gekregen. Ze gaan vanaf nu op de fiets naar hun werk in het verpleeghuis of langs hun cliënten in de wijk.

Het moet mensen stimuleren om de fiets te pakken in plaats van de auto. En daar dan vervolgens ook collega's en cliënten enthousiast voor te maken. Ondanks dat de herfst niet de gunstigste periode is om te beginnen aan lange fietstochten, is de animo groot. Er was meer belangstelling dan dat er fietsen beschikbaar zijn. Carintreggeland doet mee aan het project Overijssel Onderweg en krijgt daarvoor voor de komende drie maanden vijftig e-bikes. De meeste tijdelijke fietseigenaren zijn van plan er flink wat kilometers op te maken. Bijvoorbeeld in de wijkverpleging van cliënt naar cliënt. Routes van soms wel 20 tot 25 kilometer die ze eerst met de auto deden. Of van huis naar het verpleeghuis waar ze werken, voor de meeste mensen een afstand van gemiddeld 10 tot 15 kilometer. Carintreggeland hoopt dat het medewerkers gezonder en fitter maakt als ze vaker de fiets pakken. Met als bijkomend voordeel dat ze zich minder vaak ziekmelden. "We willen mensen stimuleren om minstens de helft van de tijd de fiets te pakken", zegt een woordvoerder. Over drie maanden stopt het project en moeten de fietsen in principe weer worden ingeleverd. Maar de zorgorganisatie bekijkt samen met Overijssel Onderweg of en hoe er een vervolg aan gegeven kan worden.