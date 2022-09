De mogelijke sluiting van de spoedpost in Hengelo baart de provinciale politiek zorgen. De statenfracties van PvdA en GroenLinks zetten het onderwerp op de agenda.

De geplande nachtsluiting van de spoedpost in het Hengelose ziekenhuis is niet de eerste stap in de verschraling van de zorg, zo constateren beide fracties. 'Het is de zoveelste keer dat er wordt gesneden in de zorg die onze inwoners kunnen krijgen', schrijven de linkse partijen. Ze willen dat de provincie een plan maakt om de zorg op orde te houden.

'Er is een tekort aan medisch personeel in Overijsselse ziekenhuizen. Er is een tekort aan huisartsen in Twente. En nog niet zo lang geleden moesten ZGT en het Deventer Ziekenhuis patiëntenstops afkondigen, wat betekende dat sommige van onze inwoners niet meer in hun eigen ziekenhuis terecht konden', schrijven Verone de Vries (GroenLinks) en Annemieke Wissink (PvdA) in schriftelijke vragen aan de provincie. 'Wij maken ons grote zorgen over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de zorg voor Overijsselaars.'

Als je zorg nodig hebt, dan moet je terecht kunnen in je eigen ziekenhuis, vinden beide fracties. Zij menen dat de overheid zich tot het uiterste moet inspannen om die zorg, dichtbij en vertrouwd, te garanderen. Vraag aan het provinciebestuur is wat dit van plan is te doen om de ziekenhuiszorg en in het bijzonder de nachtzorg en de spoedeisende hulp in Twente te behouden.

Een van de vragen die de fracties aan Gedeputeerde Staten stellen: ‘Wat kunnen we als provincie doen, samen met gemeentes, om verschraling van de zorg en het tekort aan medisch personeel in Overijssel tegen te gaan, en om onze ziekenhuiszorg op een fatsoenlijk niveau te behouden?’