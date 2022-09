Drie mannen hebben tevergeefs geprobeerd een juwelier aan de Wemenstraat in Hengelo binnen te dringen. De kraak mislukte, waarschijnlijk door het zware rolluik dat voor de zaak hangt.

In de nacht van zondag op maandag rond 3.00 uur parkeerde een zwartblauwe auto voor juwelier Atelier Christian. Drie mannen, gekleed in het zwart en met bivakmutsen, handschoenen en een lamp op het hoofd, stapten uit en probeerden met zwaar gereedschap de vitrine op te tillen. Daarvoor gebruikte ze een autokrik en een hoefijzer.

Ze wisten het luik iets op te tillen, vertelt de mede-eigenaar van de juwelier maar vervolgens ging het alarm af. Ondertussen waren bewoners van bovenwoningen wakker geworden en waarschuwden de politie. Ook van het alarm werden meerdere mensen wakker. Volgens de juwelier zijn er drie mensen die getuigen zijn geweest van de inbraakpoging.

De drie mannen stapte, toen ze merkten dat ze niet binnen konden komen, snel in hun auto en reden met hoge snelheid weg uit de Wemenstraat, richting de Oldenzaalsestraat. Ze zijn volgens de juwelier 3 tot 5 minuten bezig geweest.

De mede-eigenaar hoopt dat getuigen iets gezien hebben. De politie was er volgens hem snel bij, er is ook een kenteken genoteerd. Hij schat de schade op enkele duizenden euro's. De mannen droegen een grote witte tas bij zich, bedoeld om de juwelen in op te bergen.