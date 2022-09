De PvdA in Hengelo vindt een sluiting van de spoedpost van de Hengelose huisartsen niet acceptabel.

Ze vragen het college van burgemeester en wethouders - en dus ook de eigen wethouder - in het geweer te komen. Huisartsen dreigen met deze maatregel, omdat ze de hoge werkdruk in de avonden niet langer aankunnen.

De organisatie HuisartsenZorg Twente (HZT) gaat onderzoeken of sluiting kan. De spoedpost in Hengelo is voor medische hulp na 23.00 uur, die niet tot de volgende dag kan wachten. Het gaat niet om levensbedreigende 112-zaken. Als de sluiting van de post in het Hengelose ziekenhuis van de ZGT doorgaat, moeten patiënten naar de huisartsenposten van Enschede en Almelo.

De PvdA is onaangenaam verrast door het onderzoek. De partij levert zelf in het college een wethouder die verantwoordelijk is voor onder meer zorg en welzijn.

"Dit is een zorgelijke en onwenselijke ontwikkeling. Langzaam maar zeker wordt het ziekenhuis in Hengelo uitgekleed. Als deze ontwikkelingen doorgaan hebben we als gemeente op termijn alleen een medisch centrum zoals in Oldenzaal. Een beperkt aantal poli's, waarbij je voor de meeste medische zorg ergens anders moet zijn. Dat is slecht voor de bereikbaarheid van de zorg voor alle Hengeloërs maar ook voor de inwoners van omliggende gemeenten. Een stad met ruim 83.000 inwoners verdient volgens ons een volwaardig ziekenhuis."

Sluiten voorkomen

De partij heeft meteen na het bekend worden van het onderzoek vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, met het doel de sluiting van de spoedpost t voorkomen. Ze moet met de huisartsen bekijken hoe de sluiting afgewend kan worden en hoe de werkdruk bij de artsen verminderd kan worden.

"Is het college bereid in gesprek te gaan met HuisartsenZorg Twente om onze zorgen te delen? Als reden voor het onderzoek naar een mogelijke sluiting wordt de hoge werkdruk voor huisartsen aangegeven. Wil het college samen met HZT kijken naar mogelijkheden om deze werkdruk te verminderen? Al dan niet in afstemming met de overige Twentse gemeenten?"

De PvdA wil dat het Hengelose college in gesprek gaat met de andere Twentse gemeenten om voor de toekomst de bereikbaarheid van de zorg in Hengelo overeind te houden. "Het tekort aan huisartsen in de regio is al jaren bekend. Samen met de Twentse gemeenten moet actie worden ondernomen. Het is tijd bijvoorbeeld voor een regionaal actieplan."

De SP in de stad roert zich inmiddels ook, op Twitter. "Hier strijdt de SP al jaren tegen. Nu volledige sluiting van de ziekenhuisdeur 's nachts: komt allemaal voort uit grootschaligheidsdenken, marktdenken en de ziekenhuisfusiegekte: spoedpost in ziekenhuis."

Inwoners van Hengelo laten zich op sociale media ook afkeurend horen over de dreigende sluiting van de spoedpost. Zoals Linda Sessink: "Qua afstand voor velen niet te doen, en nu ook geregeld lange wachttijd voor je terecht kunt. Hoe gaan ze dat dan oplossen als er nog meer naar hetzelfde punt moeten?" Of Christine Kleissen Paz Ebenau: "Almelo kan de drukte nauwelijks aan. Hebben ze echt niets van de coronatijd geleerd?!"