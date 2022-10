De bruiloftsgasten hebben op vrijdag 23 september twee fietsendieven rond 22.30 uur, op heterdaad betrapt aan de Grote Looweg in Ambt Delden.

De dieven hadden het rond 22.30 uur voorzien op één van de fietsen van de genodigden die geparkeerd stond bij Bed & Breakfast Hoeve de Haar. Na het heterdaadje gingen de dieven er te voet vandoor.

Een aantal gasten belde de politie en zette de achtervolging in. Agenten wisten even later één van de dieven in de kraag te vatten. De andere is ontkomen. Iets verderop werd tevens een vrachtwagen ontdekt waar de dieven vermoedelijk het gestolen waar in wilden vervoeren.



De Grote Looweg was afgelopen week niet de enige plek waar fietsendieven actief waren. Ook op de treinstations in de gemeente was het weer raak. In Goor verdween een grijze Sparta M7TB E-bike uit de stalling. In Delden werd een groene elektrische Batavus gestolen. Het aantal gestolen E-bikes op de stations komt deze maand daarmee al op zeven.