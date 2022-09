De gemeenteraadsfractie van de SP heeft zorgen over misstanden op het gebied van kamerverhuur in de stad.

Dat zei SP-gemeenteraadslid Vincent Mulder woensdagavond tijdens het vragenuurtje in de Hengelose gemeenteraad. Mulder reageert op het artikel van Tubantia van afgelopen zaterdag. Een verslaggever van deze krant mocht mee tijdens een controle op kamerverhuur en zag daar schrijnende situaties.

Mulder: "Je ziet dat mensen op een of andere manier onveilig, soms onwettig wonen. Soms wordt er illegaal verhuurd. Ik ben bang dat we dit in het huidige tijdsgewricht vaker zullen zien", constateert de SP'er. Hij wil van de burgemeester weten wat de huidige stand van zaken is op het gebied van handhaving bij illegale bewoning. "Slachtoffers zijn vaak de mensen die er wonen", aldus Mulder. "Tussen de regels door las ik ook dat er een soort legalisering is. Dat vind ik een tendens die we niet moeten willen."

Burgemeester Sander Schelberg ontkent stellig dat er wordt gelegaliseerd. "In 99 procent van de gevallen gaan we niet meewerken aan legalisatie." De burgemeester is al enkele keren meegeweest bij zo'n controle. "Dan leer je de stad op een andere - een bijzondere - manier kennen." Tijdens zo'n controle wordt vaak van alles geconstateerd, "dat geeft ook veel vervolg", aldus Schelberg.

In dit verband wijst wethouder Gerard Gerrits (VVD) er op dat raad nog dit jaar van hem de Huisvestingsverordening krijgt. "We koersen naar een opkoopbescherming per 1 januari 2023", aldus de wethouder. Gerrits is trots op wat Hengelo doet op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten. Als voorbeeld noemt hij een pand aan de Willemstraat. "Bijna niemand weet het, maar er is daar amper overlast."