De ondernemers op bedrijventerrein Timmersveld hebben de eerste slag in hun verzet tegen de komst van de voedselbank verloren. Hengelo heeft hun bezwaar afgewezen. Als er al sprake is van verkeersoverlast, dan is die kort en op een verder rustige middag. Het is nu aan de rechter.

Dertien pagina's en 38 punten telde het bezwaarschrift dat Robers Advocaten namens de ondernemers had ingediend. Nog los van latere aanvullingen. Het mocht niet baten. Op advies van de bezwarencommissie heeft het college van B en W de bezwaren afgewezen tegen de omgevingsvergunning voor de komst van Voedselbank Midden-Twente naar de Beitelstraat. Niet dat de ondernemers iets tegen de voedselbank hebben, benadrukken ze. Integendeel, die verricht goed werk. Maar de instelling, die ook uitgiftepunten in Borne en Goor heeft, hoort niet op hun bedrijventerrein, met veel te krappe straten. Ze vrezen parkeeroverlast en onoverzichtelijke, gevaarlijke verkeerssituaties. Zeker als er aan de andere kant van de Deurningerstraat een uitvaart is. Toch niets te doen op vrijdagmiddag Strikt gesproken past de voedselbank niet in het bestemmingsplan. Maar de gemeente verwacht niet meer drukte dan wanneer er iets anders in het pand zou komen. Zoals een groothandel of taxibedrijf. En die passen wel in het bestemmingsplan. Als er al sprake zou zijn van enige overlast, dan is die volgens de gemeente heel kort. Maximaal een half uur tijdens de piek van het afhalen van de voedselpakketten op de vrijdagmiddag, wanneer het verder erg rustig is op Timmersveld. Laatste woord is aan de rechter Slag verloren, betekent nog niet de strijd verloren. Want inmiddels buigt ook de rechter zich over de zaak. De uitspraak van de onlangs gehouden zitting is nog niet bekend.