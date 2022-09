Borne is de beste gemeente van onze regio. Dit blijkt uit een jaarlijks buurtonderzoek van burennetwerk Nextdoor in samenwerking met wetenschappers van de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Het dorp voert met Zwolle de Overijsselse ranglijst aan, beide plaatsen scoorden een 7,9. Borne en Zwolle worden op de voet gevolgd door Kampen, die een 7,89 scoort. De gemeente Bergen in Noord-Holland werd met een 8,5 verkozen tot beste gemeente van Nederland. Borne staat vaker op de eerste plek. Vorige maand oordeelde het weekblad Elsevier dat het dorp in Twente de beste plek is om te wonen.

Een rustige woonomgeving vonden de ruim 32.000 ondervraagden het belangrijkst, ontdekten de onderzoekers. Daarna komen een prettige omgang tussen buurtgenoten, een gunstige locatie en goede bereikbaarheid.

De onderzoekers van de Vrije Universiteit richtten zich op zes thema's: het contact met buren, het helpen van buren, de sociale cohesie in de buurt, de voorzieningen in de buurt, de ervaren veiligheid in de buurt en gevoelens van eenzaamheid en sociaal vertrouwen.