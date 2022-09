De protestgroep Strijders Twente hangt op Prinsjesdag in Twente naar eigen zeggen de 'vuile was' buiten. Op meerdere plekken in deze regio hangt sinds maandagavond een waslijn met kinderkleding en omgekeerde vlaggen.

De groep vraagt met de actie langs verschillende uitvalswegen aandacht voor maarliefst 13 crisissen die in dit land zouden spelen. "Maar het zijn er nog veel meer", zegt Derk Jan Lansink, woordvoerder van Strijders Twente. Op de dag dat "in Den Haag spannende verhalen worden verteld, vragen wij aandacht voor de echte problemen die hier spelen", zegt Lansink. De actie is ludiek bedoeld, op vijf plekken in Twente hangt een waslijn met kleding en omgekeerde vlaggen. De kinderkleding verwijst naar de 'jeugdzorgcrisis', een Groningse vlag naar de aardbevingsschadecrisis. De actiegroep Strijders Twente kwam in eerste instantie op voor de boeren en zorgde voor ophef voor een opgehangen boerenpop boven de A1 te hangen. Inmiddels maakt de groep zich dus ook hard voor onder meer de 'watercrisis, gascrisis, koopkrachtcrisis en toeslagencrisis'. "Zijn al die crisissen echt nodig? Dat vragen wij ons af", aldus Lansink. Het is niet bekend of de slinger de hele dag blijft hangen of wordt weggehaald voor de provincie Overijssel.