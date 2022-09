De politie onderzoekt een mogelijk steekincident aan de Bergweg in Hengelo. Bij het incident raakte één persoon gewond. Wat zich precies heeft afgespeeld, is nog niet bekend. Eén persoon is door de politie aangehouden.

Rond acht uur maandagavond kwam de melding van een steekincident aan de Bergweg in Hengelo. Ter plaatse bleek een man gewond te zijn geraakt aan zijn kin. De politie hoort meerdere getuigen die in de buurt waren tijdens het incident. Volgens een buurtbewoner gaat het om een ruzie die uit de hand is gelopen. Eén persoon zou bij het incident een mes hebben getrokken.