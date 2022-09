De regenbuien waar iedereen zo naar snakte, hadden wat Bart Schurink betreft niet op een beter moment kunnen komen. "Echt theaterweer", meent de artistiek leider van Theater de Reggehof. En dus ideaal voor een bezoekje aan de allereerste Uitmarkt.

Onder het motto 'RH Tadaa' bood de Reggehof zaterdag de liefhebbers van theater en muziek de mogelijkheid om alvast een voorproefje te nemen op het nieuwe seizoen. Zij kregen een 'mooi geconcentreerd programma' voorgeschoteld door enkele artiesten die naar de Reggehof zullen komen.

Ernest Beuving bijvoorbeeld. Hij staat er februari volgend jaar op de planken met zijn voorstelling 'So long Cohen'. Collega 'Helligen Hendrik' droeg met een videobijdrage zijn steentje bij aan deze uitmarkt.

Schurink is zeer content met de programmering. De belangstelling is groot voor bekende namen als Pieter Derks, Richard Groenendijk, Motel Westcoast en de cabaretiers uit de eigen regio (Manuel, Kemperink, Baartman). "Ik hoop met heel mijn hart", vertelt de artistiek leider, "dat we nu kunnen beginnen en pas volgend voorjaar weer stoppen. Onze bezoekers hunkeren ook naar stabiliteit. Het enthousiasme dat je in hun ogen ziet, is zoveel waard."

Zijn absolute tip voor dit seizoen. De voorstelling 'Rode sneakers', die op donderdag 29 december te zien is in de Reggehof: "Een hele mooie, multidisciplinaire familievoorstelling. Een beetje niche, dus niet voor iedereen weggelegd. Maar we willen de mensen ook warm krijgen voor artiesten die net buiten de lijntjes kleuren."