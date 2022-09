Een taakstraf van 240 uur en een rijontzegging, dat is de straf die de rechtbank in Almelo oplegt aan de 25-jarige Ç. uit Hengelo voor zijn rol in een uit de hand gelopen burenruzie. Ç. probeerde tijdens de ruzie met een auto in te rijden op enkele betrokkenen.

Het gaat mis op 22 juli dit jaar als de 26-jarige B. ruzie krijgt met zijn buurman over geluidsoverlast. De klacht over het lawaai valt volgens B. niet goed en hij moet rennen voor zijn leven. Hij belt met zijn kameraad Ç. die hem bij een nabijgelegen supermarktje ophaalt. De twee komen terug bij de flat van B. en wat er dan gebeurt is door een bewoonster met haar mobiele telefoon vastgelegd. Op die 44 seconden durende beelden is te zien dat de zwarte SEAT van Ç. over de stoep aan komt scheuren. De auto lijkt bewust in te sturen op een aantal jongemannen die op hun beurt een veilig heenkomen proberen te zoeken. Eén van hen krijgt een tik van de SEAT. Volgens B. en Ç. werden ze belaagd en omsingeld door de groep en moesten ze vluchten. En dat moest over de stoep omdat de weg door andere verkeersdeelnemers geblokkeerd was. Tegen de twee Hengeloërs werd twee weken geleden een celstraf van 1 jaar waarvan 8 maanden voorwaardelijk geëist. De rechtbank spreekt Ç. vrij. "Nergens uit blijkt dat hij instemde met wat gebeurde." De rechtbank vindt bewezen dat B. zich schuldig maakte aan een poging tot het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door in te rijden op de groep. Omdat hij daarbij zijn auto als wapen gebruikte mag hij een half jaar niet rijden.