De gemeente Borne houdt vast aan het niet plaatsen van windturbines op haar grond. Ook niet nu de provincie er bij de gemeenten op aandringt om nog eens goed naar mogelijke locaties te kijken. In Twente gaat het dan om onder meer een plek langs de A35, bij knooppunt Buren.

Overijssel liet de gemeenten onlangs weten dat er hoognodig werk moet worden gemaakt van het verduurzamen van de energieopwekking. Windenergie moet daarbij voorrang krijgen. Daarom werd een lijst gemaakt met plekken waar windturbines goed in het landschap kunnen worden ingepast. Zoals rond de knooppunten van de A35.

Borne, die daar inmiddels al over heeft gesproken met buurgemeentes Hengelo en Hof van Twente, ziet de turbines echter nog steeds niet zitten. Zij zet 100 procent in op zonnepanelen, omdat er voor turbines geen ruimte op Borns grondgebied zou zijn.

Of dat hard te maken blijft, hangt met name af van de nieuwe normen voor de afstand tussen windturbines en woningen. Die zouden volgend najaar moeten gaan gelden. Borne gaat uit van de 'Duitse' norm: een kilometer afstand per 100 meter hoogte van de tip van de wieken.