De gemeente Hof van Twente heeft de opvangperiode van de groep asielzoekers die momenteel verblijft op de bovenverdieping van de oude sporthal de Reiger in Delden, verlengd tot 1 maart 2023. De crisisopvang, die aanvankelijk tot 1 oktober zou lopen, werd eerder al doorgetrokken tot het einde van het jaar.

Ook komen er twee extra gezinnen naar Delden waardoor het totale aantal vluchtelingen aan de Reigerstraat straks uitkomt op 28.

Tijdens de derde informatiebijeenkomst voor omwonenden op woensdagavond, liet burgemeester Ellen Nauta weten meerdere reden te hebben voor het verlengen van het verblijf van de asielzoekers in Delden. Door het verblijf nu al te verlengen komt er ten eerste duidelijkheid voor de buurtbewoners en de asielzoekers zelf.

Daarnaast is de crisissituatie nog niet voorbij en hebben de mensen die nu in Delden zitten ook na 1 januari opvang nodig. Tot slot is 1 maart de datum waarop de gemeente met zekerheid kan zeggen dat de asiellocatie geen invloed heeft op de plannen voor nieuwbouw aan de Reigerstraat. Mocht door procedures tegen de bouwplannen vertraging in het proces optreden, kan het verblijf in een later stadium nogmaals verlengd worden.

Ruimte voor 2 nieuwe gezinnen

Momenteel verblijven 20 vluchtelingen in de Reiger (13 kinderen en 7 volwassenen). Dit waren er aanvankelijk 21 maar één persoon is op eigen verzoek inmiddels overgeplaatst naar Haaksbergen. Op verzoek van het Rijk heeft de gemeente ingestemd met het creëren van nog eens zeven extra plekken voor twee gezinnen. Het totaal komt straks dan uit op 28 asielzoekers.

Burgemeester Ellen Nauta benadrukte op woensdag dat dit echt het maximale aantal op deze locatie is. Wel gaat de gemeente elders nog 14 mensen onderbrengen omdat ze er in totaal 42 moet opvangen. De plek waar dit moet gebeuren is nog niet gevonden.