Heeft iemand hier een grap uitgehaald? Of is hier sprake van een schaamteloze diefstal? Uit een tuin of misschien wel van de begraafplaats? Het is in ieder geval geen alledaagse vondst die de wijkagent van de Woolder Es woensdagmorgen deed.

Op het parkeerterrein bij Hazemeijer trof hij woensdagmorgen een rondborstig, naakt standbeeld aan. Geen object dat je zomaar even vergeet weer in je auto te laden. En ook geen logische plek om een dergelijk beeld op deze plek te dumpen. En daarom is de politie op zoek de eigenaar van dit standbeeld. Wie het beeld herkent, kan zich melden. Tot die tijd hebben de agenten er ook nog even plezier van, het beeld heeft tot die tijd een plekje op het bureau in Hengelo gekregen.