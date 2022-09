Hengelo is sinds woensdagochtend weer een stukje schoner. Met dank aan leerlingen van het Twickel College.

Gewapend met grijper en afvalzak hebben 203 leerlingen uit zeven verschillende tweede klassen woensdag zwerfvuil opgeruimd. Dat hebben ze in alle Hengelose wijken gedaan. "In iedere wijk zijn zo'n 24 tot 30 leerlingen actief", zegt Frans Westerveen van Twickel College. Hij is docent aardrijkskunde en coördinator duurzaam wereldonderwijs.

Twickel College is sinds vorig jaar een Eco-school. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan het vergroenen van de school(omgeving). En de school doet ieder jaar mee aan de World Clean-up Day.

De zakken afval die de leerlingen hebben verzameld hoefden ze overigens zelf mee te nemen, dat is opgehaald door de mensen van Gildebor. Woensdag zijn tevens nieuwe prullenbakken in gebruik genomen op de route tussen de school aan de Woolderesweg en de Jumbo supermarkt. In de prullenbakken wordt het afval gescheiden opgevangen.