Straten en stoepen hinderlijk opengebroken voor werk aan ondergrondse kabels en leidingen? Wen er maar aan. Door steeds zwaardere belasting van energienetwerken is het verzwaren van de ondergrondse infrastructuur zeer noodzakelijk.

Dat is de waarschuwing die wethouder Harry Scholten vast geeft, na klachten over werk aan de Scherpenzeelseweg in Goor dat maar niet op lijkt te schieten.

Want tot verbazing, hilariteit en ergernis van bewoners van de wijk De Whee is er voor de derde keer dit jaar sprake van werkzaamheden aan de Scherpenzeelseweg in Goor. "En voor de derde keer schiet het nou niet bepaald op", stelt Frank Stevens, raadslid voor In Beweging.

"De eerste keer lag de kruising met de Fazantenstraat en de Patrijzenstraat er zo lang uit dat columnist Theo Hakkert er in zijn column er zelfs verbazing over uitsprak. De tweede keer zouden de werkzaamheden vóór het jaarlijkse School- en Volksfeest worden afgerond. Op enig moment bekroop mij het gevoel dat hiermee de feesten van 2023 werden bedoeld, zo lang duurde het ook dit keer. En toen dat eindelijk dicht gestraat was, werd de hele stoep over dezelfde lengte twee weken later alweer opengebroken. En ligt alweer enkele weken open. Ongelofelijk."

Wethouder Harry Scholten kon alleen maar beamen dat het 'gegaan is zoals het gegaan is'. "De duur van de werkzaamheden aan de kruising Fazantenstraat en Patrijzenstraat had te maken met de nieuwbouw van supermarkt Jumbo. Die moest bereikbaar blijven en ook omwonenden hadden de wens om de straat open te houden. Dat duurde lang, het was letterlijk een hobbelige situatie."

Vervolgens de werkzaamheden rondom het Schoolfeest. "Die vertraging had alles te maken met het Schoolfeest. De Nutsbedrijven vragen de vergunning aan, zij voeren de werkzaamheden uit. En zij hebben voorafgaand aan het Schoolfeest extra maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat mensen na het vieren van een goed feest in een 'wankele toestand' ongelukken maken. Dus zijn sleuven dichtgemaakt. En nu dus weer open gemaakt."

Wethouder Scholten roept vooral op respect te houden voor dit soort werkzaamheden. "Iedereen heeft weer andere wensen. En daarnaast moeten we rekening houden met de hulpdiensten. Dat geeft ook denk- en regelwerk, het is ingewikkelder dan de hele straat dichtgooien en alles in één keer aanpakken. En ik waarschuw vast: dit gaat in de toekomst vaker voorkomen."