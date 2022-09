Een meisje is dinsdagmiddag ernstig gewond geraakt in Hengelo, nadat ze een trap van een paard heeft gekregen. Het meisje is per traumahelikopter overgebracht naar het MST.

Het ongeval vond plaats aan het Kerkveldervoetpad, tussen Hengelo en Beckum. Meerdere ambulances en politiewagens kwamen naar de plek des onheils. Waarom het paard het meisje heeft getrapt is niet duidelijk. Ook is niet bekend wat de exacte verwondingen van het slachtoffer zijn. Volg Hengelo Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Hengelo