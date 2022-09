Een 31-jarige man uit Hengelo moet een jaar de cel in omdat hij meerdere keren handelde in illegaal zwaar vuurwerk. Bij invallen in 2020 en 2021 trof de politie in totaal bijna 700 kilo vuurwerk. De rechters in Zwolle spreken van een hardnekkige recidivist.

Daar bovenop moet hij nog een oude straf van vijf maanden uitzitten. Die was in 2018 voorwaardelijk opgelegd voor het bezit van 2000 kilo illegaal vuurwerk. De rechtbank neemt het de Hengeloër zeer kwalijk dat hij kort na die veroordeling in twee opeenvolgende jaren verder is gegaan met de handel in illegaal vuurwerk. De man sloeg het professionele vuurwerk op in zijn bus en in de schuur bij zijn woning in een woonwijk, zonder de vereiste veiligheidsmaatregelen. Volgens de rechtbank ging hij lichtvaardig met de risico's om. Naast de vele kilo's professioneel vuurwerk vond de politie bij hem thuis ook facturen, waaruit bleek dat hij voor grote bedragen vuurwerk bestelde.