Een inwoner van Goor is door de politie aangehouden op verdenking van het in het bezit hebben van gestolen goederen (heling).

De politie onderzoekt nog of de man ook verantwoordelijk is voor de diefstal van onder andere mobiele telefoons in Delden.

Verschillende goederen waaronder mobiele telefoons en een bankpasje werden op woensdag gestolen uit de kleedkamers van voetbalvereniging Rood Zwart uit Delden. Met de traceerfunctie konden de eigenaren achterhalen dat de telefoons zich op een adres in Goor bevonden. De politie trof de apparaten daar inderdaad aan en arresteerde de bewoner.