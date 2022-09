Een fietser is vrijdag aan het begin van de ochtend gewond geraakt bij een ongeval in Goor. Hij werd geschept door een automobilist op de kruising Zomerweg met de afrit N347.

De fietser reed op een voorrangsweg, maar werd over het hoofd gezien door de automobilist. Een botsing was het gevolg. De fietser is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Over de ernst van zijn verwondingen is verder niets bekend.