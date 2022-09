Een autobedrijf aan de Slachthuisweg in Hengelo gaat de komende zes maanden op slot. Dat besloot burgemeester Sander Schelberg na een inval om een cocaïnelijn tussen Twente en Curaçao op te rollen. "Genoeg aanleiding om het pand te sluiten", aldus Schelberg.

De inval op 30 juni 2022 maakte deel uit van een grootschalige actie waarbij een cocaïnelijn tussen Twente en Curaçao werd opgerold. In totaal vond de politie zo'n 200 kilo cocaïne bij doorzoekingen in Hengelo, Enschede en andere plaatsen in Nederland. Er zijn zeven verdachten aangehouden, zes daarvan zitten in voorlopige hechtenis. Onder hen een 48-jarige man uit Hengelo.

Volgens de gemeente Hengelo nam de politie bij de inval de administratie, contant geld en drugs in beslag bij het bedrijf aan de Slachthuisweg. Door de inrichting van het pand kregen de ambtenaren het vermoeden dat het autobedrijf dienst deed als illegaal café waar ook werd gegokt.

De autodealer aan de Slachthuisweg kwam eerder in beeld bij de gemeente. In 2021 werd er illegale gokapparatuur in beslag genomen. Een jaar eerder stopte de politie er een illegaal feest, waar de bezoekers zich niet hielden aan de toen geldende coronamaatregelen.

"Er zijn meer dan genoeg redenen om dit pand te sluiten", vertelt burgemeester Sander Schelberg. "De activiteiten en verdenkingen zijn ernstige verstoringen van de openbare orde en veiligheid en hebben een negatieve invloed op het woon- en leefklimaat."