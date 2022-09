Op de kruising van de Oude Rijssenseweg met de Postweg heeft woensdagochtend een ongeval plaatsgevonden tussen een fietser en een auto. De fietser is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De auto heeft nog geprobeerd uit te wijken voor de fietser en is daarbij in de slip geraakt. De bestuurder kwam dwars in de berm tot stilstand. De verkeersongevallenanalyse gaat ter plaatse onderzoek doen.