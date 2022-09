Een milieuactiegroep die over de hele wereld banden van luxe terreinwagens leeg laten lopen, sloeg vannacht toe in Hengelo. Een lokale groep Tyre Extinguishers heeft vannacht de banden van 14 SUV's laten leeglopen en flyers achtergelaten om uit te leggen waarom.

De meeste auto's bevonden zich in de buurt Vossenbelt. De actie is onderdeel van een internationale actienacht tegen SUV's, gecoördineerd door The Tyre Extinguishers.

Volgens de groep zijn SUV's (Sport Utility Vehicle) een regelrechte ramp voor klimaat, milieu, gezondheid en onze veiligheid maar worden ze niet door overheden ontmoedigd. In stedelijke omgevingen zouden de SUV's geen toegevoegde waarde hebben maar vervuilen ze wel meer dan andere auto's omdat ze groter en zwaarder zijn.

Tyre Extinguishers is een internationale beweging die zich tot doel heeft gesteld om het onmogelijk te maken om een vervuilende SUV te bezitten in stedelijke omgevingen.