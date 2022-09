De politie is in de Hengelose wijk Klein Driene op zoek naar een man die wordt verdacht van het stelen van een auto. Bij de zoekactie zijn ook speurhonden ingezet.

De politie zoekt bij de Pentropsdijk en de Hengelose voetbalvereniging BWO. In die buurt is ook een auto in een greppel aangetroffen. Volgens de politie gaat het om een gestolen voertuig. De bestuurder is vervolgens de wijk ingevlucht. Een woordvoerder van de politie kon niet vertellen waar het voertuig is gestolen.

Buurtbewoners hebben maandag aan het eind van de middag een melding van Burgernet ontvangen. Ze worden opgeroepen om uit te kijken naar een getinte man met zwart haar. Hij draagt een wit T-shirt en een grijze slobberbroek. Hij wordt zo'n 35 jaar oud geschat.

De wijk is door de politie volledig afgesloten. Vanwege de zoekactie rijden de treinen tussen Hengelo en Oldenzaal wat langzamer. Dit zorgt voor de nodige vertraging.