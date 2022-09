Een mooier uitkijkpunt over Delden, Twickel en de Es is er eigenlijk niet. Na een pauze van drie jaar hadden velen zich daarom ook verheugd op het beklimmen van de monumentale watertoren op landgoed Twickel.

Beheerder Vitens moet de geïnteresseerden teleurstellen: de 37 meter hoge toren blijft tijdens Open Monumengendag, zaterdag 10 september, gesloten. Terwijl die normaal gesproken alleen bij die gelegenheid te beklimmen is.

Vanwege de historische waarde en het mooie uitzicht staan er daarom ieder jaar vele honderden Deldenaren en overige geïnteresseerden in de rij om de bijna 200 treden te beklimmen. In 2017 waren er zelfs 1230 bezoekers. Een absoluut record.

Dit jaar leek de toren na twee coronajaren de deuren eindelijk weer te openen. Ook Stichting Twickel, sinds 2020 formeel eigenaar van de toren, was in de veronderstelling dat het monument opengesteld zou worden. Dat wordt in het nieuwste Twickelblad ook aangekondigd. Niets blijkt echter minder waar. Beheerder Vitens heeft niet genoeg personeel en heeft daarom besloten dit jaar over te slaan.

"We vinden het zelf ook erg jammer, maar er zijn behoorlijk wat mensen nodig om alles in goede banen te leiden", vertelt Roy Oude Nijhuis van Vitens. "In de coronaperiode zijn flink wat mensen met pensioen gegaan en we hebben daardoor simpelweg te weinig vrijwilligers." Het regelen van vrijwilligers van buitenaf, zoals in 2016 werd gedaan, is volgens Oude Nijhuis geen optie. "Vanwege de aansprakelijkheid moeten dat onze eigen mensen zijn."

Oude Nijhuis verwacht dat de watertoren in 2023 wel weer meedoet met de Open Monumentendag. "De verwachting is dat het personeelsbestand dan is aangevuld en we voldoende vrijwilligers kunnen regelen. De geïnteresseerden moeten dus nog even geduld hebben."

Het programma van Open Monumentendag in Hof van Twente wordt maandag bekendgemaakt door Hofmarketing.