Borne gaat de kruisingen op de Weerselosestraat aanpassen. Ze worden, althans buiten de bebouwde kom, allemaal gelijkwaardig. Een bezwaar daartegen heeft dat niet kunnen voorkomen. Alleen maar zorgen hebben over de verkeersveiligheid is niet genoeg.

De Weerselosestraat wordt momenteel flink onder handen genomen en is tussen Borne en Weerselo tot 23 september afgesloten. Er wordt onder meer een nieuwe deklaag gelegd. Maar ook worden alle kruisingen gelijkwaardig gemaakt. Simpel gezegd, verkeer van rechts gaat voortaan voor.

Tegen dat besluit is een bezwaar ingediend. Volgens de bezwaarmaker zou het op in ieder geval sommige van de kruisingen gevaarlijker worden. Maar dat bezwaar is niet ontvankelijk verklaard. De indiener woont namelijk aan de Deldensestraat, aan de andere kant van het dorp. Hij/zij is daarom geen direct betrokkene. Alleen maar zorgen hebben over de verkeersveiligheid is niet genoeg. Ook niet als de bezwaarmaker veel over de Weeselosestraat zou rijden.

Een medewerker van de gemeentelijke afdeling verkeer en vervoer heeft de bezwaarmaker nog wel gebeld en uitgelegd dat het volgens de gemeente en politie juist veiliger wordt met de gelijkwaardige kruisingen.